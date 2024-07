Tomasz Karolak i Viola Kołakowska już wkrótce zamieszkają pod jednym dachem. Okazuje się, że wcześniejsze doniesienia o próbie odbudowania ich związku okazały się prawdziwe. Mało tego! Para postanowiła iść za ciosem i już przygotowują się do przeprowadzki.

- Niedawno Tomek zaproponował Violi, by spróbowali zamieszkać razem. Ona od razu się zgodziła. Viola od dawna miała nadzieję, że ją o to poprosi- zdradza w rozmowie z „Faktem” znajomy pary.

Zarówno Tomek jak i Viola chcą, żeby ich córka Lena była szczęśliwa, dlatego zrobią wszystko, żeby stworzyć prawdziwą rodzinną atmosferę.

Wygląda więc na to, że para zapomniała już o konfliktach i sporach, które ich podzieliły...

Reklama