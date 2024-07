Kiedy chorąży polskiej reprezentacji olimpijskiej wnosił biało-czerwoną flagę podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Rio de Janeiro, wszyscy zastanawiali się, czy... klątwa nadal działa. Bo tylko nią należałoby tłumaczyć fakt, że od 24 lat wszyscy polscy chorążowie wracali z olimpiady bez medalu. Jednak Karol Bielecki (34), jeden z najlepszych szczypiornistów na świecie, nie wierzy w przesądy. Jest za to zdania, że ciężką pracą i determinacją można osiągnąć sukces. I choć w Rio nasi piłkarze ręczni nie zaczęli najlepiej, porażka z Brazylią i Niemcami zachwiały wiarę w polskich szczypiornistów, jednak zwycięstwo nad Egiptem, nadal daje nam szansę na medal, zwłaszcza, że nasz Karol Bielecki jest w świetnej formie i z meczu na mecz gra lepiej.

A jak wygląda życie prywatne naszego najlepszego szczypiornisty?

Hanna – tak ma na imię najważniejsza kobieta w życiu Karola. I to od zabawy z nią i rozmowy z jej mamą, Olą, szczypiornista zaczyna każdy swój dzień. Choć jego córka ma dopiero pół roku, sportowiec stracił dla niej głowę.

Zobaczyć Karola takim, jaki jest przy Hani, to prawdziwa rzadkość. Ten dwumetrowy chłop przy córeczce zupełnie mięknie. Jak baba! – żartuje kolega Bieleckiego.

I dodaje, że wcale go to nie dziwi, bo Karol zawsze był bardzo rodzinnym facetem. A zwłaszcza od momentu, kiedy poznał Aleksandrę Sobczyk, byłą II Wicemiss Ziemi Świętokrzyskiej z 2006 roku.

Idealnie do siebie pasują, są szczęśliwym małżeństwem. Nigdy się nie kłócą. Marzą o spokojnym życiu w miłym domu, w którym będzie biegała gromadka dzieci – mówi koleżanka Oli.

Jak na razie im się to udaje, bo choć Bielecki jest w rodzinnych Kielcach gwiazdą, to jego żona robi wszystko, by żyło im się spokojnie. I uważa, że po tym, co przeżył jej mąż, właśnie spokoju potrzebuje najbardziej.

Karol Bielecki