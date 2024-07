01:26 - Bez medali w podnoszeniu ciężarów. Pierwszy raz od 1952 roku. Dobranoc, jutro fajne chwile na kajakach.

01:06 - Bonk bez medalu. Nie zaliczył ani jednej próby w podrzucie i nie zostanie w ogóle sklasyfikowany.

00:48 - Bonk siódmy po rwaniu. Michalski trochę dalej.

00:40 - Na pomoście festiwal udanych prób. Ciężar coraz większy, chłopaki nawet się nie pocą. Jeśli Bonk ma skończyć z medalem, to może za parę lat, gdy kilku przeciwników zdyskwalifikują...

00:30 - 185 kilo nad głową Bonka, który z takim wynikiem kończy rwanie. Kilku przeciwników jeszcze nawet nie zaczęło dźwigania, ale spokojnie, wiele się może zmienić w podrzucie.

00:27 - Bonk w drugiej próbie 180 kilo. Trzecią spalił.

00:19 - Michalski już po rwaniu. 179 i rekord życiowy.

00:00 - Zaczynamy podnoszenie ciężarów. Kategoria do 105 kilogramów. W walce Bartłomiej Bonk i Arkadiusz Michalski. To jedyna szansa na medal w podnoszeniu ciężarów, jaką będziemy mieli w Rio.

23:43 - Jest odpowiedź na pytanie: dlaczego Angelika Cichocka pobiegła wczoraj w półfinale biegu na 1500 metrów tak słabo?

23:34 - Słaby występ Darii Pikulik w trzeciej konkurencji omnium, odpadła jako jedna z pierwszych.

23:21 - W oczekiwaniu na występ Bartłomieja Bonka wróćmy na chwilę do naszej dzisiejszej mistrzyni. Oto ona i rękawica, którą odziedziczyła po tragicznie zmarłej Kamili Skolimowskiej. W niej zdobywała też srebro w Londynie (które niedługo będzie złotem, bo złota medalistka z tamtych igrzysk została zdyskwalifikowana po latach za stosowanie dopingu).

23:13 - Kuba na łopatkach. 3:0 i drugie miejsce w grupie dla Polski.

22:51 - I już 2:0 w meczu z Kubą.

22:38 - Wygraliśmy pierwszego seta z Kubą, wygrywamy drugiego, to będzie lekki, łatwy i przyjemny mecz, który trzeba rozegrać i zapomnieć o nim.

22:20 - Gramy w siatkówkę z młodą drużyną Kuby i raczej nie będziemy mieli problemów. W pierwszym secie prowadzimy 18:15.

21:59 - Holenderka prawie zdublowała Polkę. To raczej słabo. W tej konkurencji Daria Pikulik będzie najprawdopodobniej dwunasta. Zostały jeszcze cztery inne konkurencje.

21:56 - Daria Pikulik już na torze. No tutaj jeszcze wsiada na rower, ale w tej chwili już kręci.

21:41 - Następny mecz polskich piłkarzy ręcznych odbędzie się w środę. Przeciwnikami Francuzi albo Chorwaci. Z punktu widzenia naszych zawodników to obojętne - obie drużyny bardzo ciężko będzie pokonać.

21:25 - Rosjanie pokonali Iran 3:0 w meczu siatkówki i nic już nie stoi na przeszkodzie, żeby Polacy zagrali z Kubą zgodnie z planem - o 22:05. Jeśli wygramy, zajmiemy drugie miejsce w grupie.

21:18 - Młoda Daria Pikulik za chwilę wystartuje w omnium. To tak skomplikowana konkurencja kolarska, że nawet nie próbujemy jej zrozumieć.

20:38 - Ci panowie powalczą dzisiaj o medal w ciężarach. Oby skutecznie!

20:34 - W obliczu posuchy polskich startów na igrzyskach zdecydowaliśmy się zjeść kolację :). W tym czasie Przybytek i Kołodziński popłynęli kolejny wyścig, który ukończyli na 11. pozycji i w klasyfikacji generalnej spadli na siódme miejsce.

19:43 - Nie popisali się startujący w klasie 49er Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. W siódmym wyścigu zajęli 19. (słownie: przedostatnie) miejsce i w klasyfikacji generalnej są na szóstym miejscu. Najsłabszy wyścig nie zostaje uwzględniony w ostatecznych wynikach, a to właśnie był najsłabszy wyścig polskiej dwójki. Stąd nadal wysokie miejsce w generalce.

19:36 - Ćwiczą gimnastycy, grają waterpolowcy, ujeżdżają jeźdźcy, powoli przygotowujemy się do wieczora, w którym trochę polskich występów powinno nas mocno rozgrzać.

19:00 - Na olimpijskim akwenie znowu słabo wieje i żeglarze startują w kratkę. Jedni startują, a drudzy nie. Czekamy na wieczorne emocje i może jakiś medal? Bartłomiej Bonk mógłby sprawić nam jakąś niespodziankę, ale w ciężarach wystartuje dopiero o północy.

18:37 - Wy też podskoczyliście z radości po zwycięstwie Anity Włodarczyk? :)

East News

18:09 - Polacy awansowali do ćwierćfinału turnieju piłki ręcznej. Wszystko dzięki temu, że Niemcy wygrali z Egiptem. Dankeszen!

18:08 - Anita Włodarczyk dorwała się do Facebooka ;).

17:56 - Ale, ale, co my gadamy. Przecież będą pływać nasi żeglarze i żeglarki! Lubicie żeglarstwo, prawda? :)

17:48 - Trochę teraz odpoczniemy od występów polskich sportowców. Następni do boju ruszą hen o 21:30. Będzie to Daria Pikulik w omnium kobiet (kolarstwo torowe). Od 22:00 zagramy w siatkówkę z Kubą. Pierwsze miejsce w grupie już nie dla nas, ale co tam.

No i przypomnijmy: Anita Włodarczyk nową mistrzynią olimpijską i rekordzistką świata.

17:45 - Ania Kiełbasińska się nie smuci.

17:35 - Eliminacji lekkoatletycznych nie przebrnęli Krystian Zalewski w biegu na 3000 m z przeszkodami oraz Patryk Dobek w biegu na 400 m ppł.

17:26 - Gdy przeżywaliśmy emocje w młocie i piłce ręcznej, startowała jeszcze jedna Polka:

17:15 - Wracamy do normalności. Niemcy prowadzą z Egiptem po pierwszej połowie meczu piłkarzy ręcznych, a to oznacza, że jeśli taki wynik utrzyma się do końca, Polacy zagrają w ćwierćfinale. Gdzie przegrają z Chorwacją.

17:11 - Pierwsi kibice robią sobie selfiaki z Anitą Włodarczyk.

16:55 - I potwierdzenie rekordowego wyniku Anity Włodarczyk.

screen TVP

16:48 - Stało się! Anita Włodarczyk mistrzynią olimpijską w Rio de Janeiro. Przeciwniczki ZMIAŻDŻONE!

East News

16:35 - Pozostając pod urokiem Anity Włodarczyk informujemy, że Rafał Rosolski nie popłynie w finale A K1 1000 m. Kajakarze na dzisiaj kończą, a jutro mogą być z tych dzisiejszych występów dwa medale!

16:17 - Dziękujemy za uwagę. Rekord świata Anity Włodarczyk! 82,29!

East News

16:05 - Świetnie popłynęła też Marta Walczykiewicz, która z pierwszego miejsca awansowała do finału K1 na 200 metrów.

16:03 - Anita Włodarczyk w drugiej próbie 80,40. To nowy rekord olimpijski i teoretyczny stempel na zwycięstwie. Ale dopóki młot w grze...

16:02 - Przegrywamy ze Słowenią i nasz awans do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich zależy od wyniku meczu Niemcy - Egipt. Jeśli Niemcy wygrają, awansujemy. W drugiej połowie meczu ze Słowenią rzuciliśmy tylko siedem bramek. Dramat!

screen TVP

15:57 - Beata Mikołajczyk i Karolina Naja meldują się w finale K2 500 m z pierwszego miejsca w swoim wyścigu.

screen TVP

15:51 - Anita Włodarczyk w pierwszym rzucie 76,35. Pewne prowadzenie w konkursie.

15:49 - Ręczni przegrywają czterema bramkami. Do końca meczu siedem minut.

15:48 - Joanna Fiodorow w pierwszym rzucie 69,87.

screen TVP

15:40 - Główne wydarzenie dnia za chwilę się rozpocznie. Oprócz Anity Włodarczyk o medal porzuca też Joanna Fiodorow.

screen TVP

15:33 - Kaczor czwarty. Nie zobaczymy go w finale. Buu.

15:31 - Do swojego półfinału ruszył Tomasz Kaczor. Stawką finał C1 na 100 metrów.

15:29 - "Uspokój się! Uspokój się! Uspokój się!" uspokaja Karola Bieleckiego trener. Nie do końca wiadomo, na co denerwuje się Bielecki, ale pewnie na to, że naszym nic nie idzie...

15:27 - Kiełbasińska nie awansowała do półfinału biegu na 200 metrów. Zabrakło jej jedynie 0,01 sekundy...

Pięć minut drugiej połowy Polacy nie byli w stanie rzucić bramki Słoweńcom. W końcu rzucili, ale znów przegrywamy dwoma bramkami.

15:20 - Anita Włodarczyk już się rozgrzewa.

screen TVP

15:12 - Popłynął też Rafał Rosolski w wyścigu K1 na 1000 metrów. Również awansował do półfinału, ale z czwartego miejsca. Wszystkie polskie osady, jakie dziś płynęły zobaczymy jeszcze raz w wyścigach półfinałowych. To już za kilka minut.

15:07 - Do przerwy 13:13. Popis bramkarza Piotra Wyszomirskiego, który... rzucił już dwie bramki. Obie przez całe boisko do pustej bramki. WOW!

15:00 - Polscy piłkarze ręczni grają słabo, więc i tak należy uznać za sukces, że przegrywamy tylko 1-2 bramkami. Jeśli nie zaczną grać lepiej, to szału na igrzyskach nie zrobią.

Ale spokojnie, nie znamy się na piłce ręcznej :).

14:48 - Marta Walczykiewicz wygrała swój eliminacyjny wyścig K1 na 200 metrów. Awansowała do półfinału, jak prawie wszystkie uczestniczki tego wyścigu. W przeciwieństwie do wyścigów poprzednich tym razem ostatnia zawodniczka odpadała, a reszta przechodziła do półfinałów. Nikt nie awansował do finału. Skomplikowane, tak.

14:47 - W meczu piłki ręcznej prowadziliśmy ze Słowenią 4:1, ale teraz jest już 5:7.

14:42 - Anna Kiełbasińska wygląda tak :)

Facebook

14:36 - Anna Kiełbasińska 22.95 i czwarte miejsce w pierwszym biegu eliminacyjnym na 200 metrów. Zobaczymy, czy to wystarczy do awansu dalej, ale Ania zadowolona ze swojego biegu.

14:27 - Rusza mecz piłki ręcznej Polska - Słowenia. Sportowcy nie lubią grać wcześnie rano (a tak jest w Rio) i pozostaje mieć nadzieję, że Słoweńcy nie lubią bardziej.

14:26 - Polki na drugim miejscu i będą musiały pływać w półfinałach.

14:23 - A teraz na torze kajakowym zaprezentują się jedne z naszych nadziei medalowych - Beata Mikołajczyk i Karolina Naja. Z eliminacji K2 500 m do finału awansują tylko zwycięzcy wyścigów. Reszta popłynie w półfinałach.

14:15 - Wielka szkoda tak stracić medal przez wiatr. Trzymaj się, Piotr!

Facebook

14:05 - Wystartował pierwszy dzisiaj Polak. Tomasz Kaczor w wyścigu C1 na 1000 m mężczyzn zajął drugie miejsce. Awans do finału dawało tylko pierwsze. Reszta (wszyscy startujący) wystartują w półfinale. Tęgie głowy myślały nad tym systemem!

W dziesiątym dniu XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro na stadionie lekkoatletycznym zobaczymy jedną z naszych największych nadziei medalowych - Anitę Włodarczyk. Każde inne miejsce Anity oprócz pierwszego będzie ogromną sensacją. Włodarczyk stać na rekord świata i zapowiada, że o niego zawalczy. Na tor kajakowy wypłyną kajakarze, po których spodziewamy się dobrych występów i przy dobrych wiatrach - kilku medali, ale to jeszcze nie dzią. Zagrają też nasi siatkarze. Wciąż mają szanse na pierwsze miejsce w grupie, a pokonanie Kuby jest tylko formalnością. Reszta będzie zależeć od innych wyników i należy spodziewać się... dziwnych rzeczy. Stawką jak najlepszy rywal w ćwierćfinale i czasem nie warto wygrywać swoich meczów, by na niego wpaść. Trudniejsze zadanie przed szczypiornistami, którzy muszą wygrać ze Słowenią, a i tak mogą nie awansować do kolejnej rundy. Dużo zależeć będzie od innych wyników w grupie. A na koniec liczymy jeszcze na niespodzianki w podnoszeniu ciężarów (Bonk) i lekkoatletyce (Lewandowski).

Występy Polaków podczas dziesiątego dnia igrzysk olimpijskich Rio 2016. 15 sierpnia, poniedziałek

KAJAKARSTWO

14.00 - C1 1000 m mężczyzn, eliminacje - Tomasz Kaczor

14.24 - K2 500 m kobiet, eliminacje - Beata Mikołajczyk i Karolina Naja

14.45 - K1 200 m kobiet, eliminacje - Marta Walczykiewicz

15.06 - K1 1000 m mężczyzn, eliminacje - Rafał Rosolski

15.30 - C1 1000 m mężczyzn, półfinały - ew. Kaczor

15.46 - K2 500 m kobiet, półfinały - ew. Mikołajczyk i Naja

16.00 - K1 200 m kobiet, półfinały - ew. Walczykiewicz

16.14 - K1 1000 m mężczyzn, półfinały - ew. Rosolski

PŁYWANIE

14.00 - 10 km na otwartym akwenie kobiet, finał - Joanna Zachoszcz

PIŁKA RĘCZNA

14.30 - Polska - Słowenia

LEKKOATLETYKA

14.30 - trójskok mężczyzn, eliminacje - Karol Hoffmann

14.35 - 200 m kobiet, eliminacje - Anna Kiełbasińska

15.25 - 3000 m z przeszkodami mężczyzn, eliminacje - Krystian Zalewski

15.40 - młot kobiet, FINAŁ - Anita Włodarczyk, Joanna Fiodorow

16.33 - 400 m ppł mężczyzn, eliminacje - Patryk Dobek

1.30 - dysk kobiet, eliminacje - Żaneta Glanc

1.35 - tyczka mężczyzn, FINAŁ - Piotr Lisek

1.40 - 110 m ppł mężczyzn, eliminacje - Damian Czykier

2.30 - 400 m ppł kobiet, eliminacje - Joanna Linkiewicz, Emilia Ankiewicz

3.25 - 800 m mężczyzn, FINAŁ - Marcin Lewandowski

KOLARSTWO TOROWE

15.59 - omnium kobiet, scratch - Daria Pikulik

21.30 - omnium kobiet, wyścig indywidualny na dochodzenie - Pikulik

23.17 - omnium kobiet, wyścig eliminacyjny - Pikulik

ŻEGLARSTWO

18.00 - 49er mężczyzn, 7. wyścig - Paweł Kołodziński i Łukasz Przybytek

18.10 - 470 kobiet, 9. wyścig - Irmina Mrózek Gliszczynska i Agnieszka Skrzypulec

19.00 - 49er mężczyzn, 8. wyścig - Kołodziński i Przybytek

19.35 - 470 kobiet, 10. wyścig - Mrózek Gliszczynska i Skrzypulec

20.00 - 49er mężczyzn, 9. wyścig - Kołodziński i Przybytek

SIATKÓWKA

22.05 - Polska - Kuba - Grupa B

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

00.00 - 105 kg mężczyźni - Bartłomiej Bonk, Arkadiusz Michalski