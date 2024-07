Weronika Rosati już od kilku lat próbuje zaistnieć za Oceanem jako aktorka. Co prawda udało jej się zagrać kilka epizodycznych ról, ale z pewnością nie było to coś, na co liczyła. Do swojego CV może jednak wpisać rolę u boku największych sław Hollywood, którzy nie szczędzą jej komplementów i pozytywnych komentarzy. Przypomnijmy: Michael Douglas pochwalił Rosati. Za co?

Reklama

Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że Weronika rozczarowana takim obrotem spraw zdecydowała się sprzedaż swój dom w Stanach Zjednoczonych i wrócić na stałe do Polski. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Rosati nie ma w Stanach domu. Głos w sprawie zabrał menadżer gwiazdy, który przy okazji odniósł się do zarzutów, że swoją karierę jego podopieczna buduje na związku z uznanym aktorem - Piotrem Adamczykiem.

Weronika nigdy nie miała żadnego domu w Stanach, zwłaszcza na Florydzie! W wielu wywiadach opowiadała, że na czas pracy wynajmuje mieszkanie w Los Angeles. W życiu zawodowym Weroniki nic się nie zmieniło - nadal dzieli czas między Polskę, a Los Angeles. Co więcej, nie musi liczyć w polskiej karierze na Piotra Adamczyka, bo sama, poprzez swoje role w wielu filmach, wypracowała mocną pozycję na filmowym rynku. - czytamy na Plejada.pl

Nie pozostaje nam więc nic innego jak życzyć jej kariery zarówno tam jak i w Polsce.

Zobacz także

Zobacz: Rosati zabrała Adamczyka do Hollywood. Już zaliczyli dużą imprezę

Reklama

Weronika Rosati w kampanii perfum: