Kim Kardashian chyba ma słabość do sportowców. Niedawno zakończyła trwający 72 dni związek małżeński z koszykarzem, a teraz wyznała, że jest zakochana w Davidzie Beckhamie. I gdyby nie fakt, że sportowiec ma żonę i dzieci, już dawno próbowałaby się do niego dobrać. Póki co jednak nie chce wchodzić w konflikt z Victorią, bo raczej oczywiste jest którą David by wybrał.

- Kim zawsze uwielbiała sportowców. Od pewnego czasu jest zafascynowana Davidem Beckhamem. Nie chodzi tylko o jego wygląd. Kim imponuje, że jest takim fantastycznym ojcem i troskliwym mężem. Marzy dokładnie o kimś takim. Oczywiście David jest szczęśliwy u boku Victorii, a Kim na razie nie chce się z nikim wiązać. Jej uczucia są czysto platoniczne, ale w przyszłości chciałaby się związać właśnie z takim facetem - zdradziła przyjaciółka Kardashian.

Wydaje nam się, że długo jeszcze Kim będzie szukać takiego faceta jak David Beckham. Póki co gwiazda sprzedaje swoją prywatność w telewizji, wywiadach i internecie, a to raczej przyciąga mężczyzn chcących wylansować się, niż stworzyć trwały związek. Mimo wszystko, życzymy powodzenia. Na szczęście zasługuje przecież każdy.

