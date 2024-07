W rodzinie Kardashianów nie brakuje emocji. Po sercowych rozterkach Kim, przyszła kolej na najstarszą z sióstr Kardashian, Kourtney. Celebrytka spodziewa się dziecka! Taką informację młoda mama wyznała na swoim Twitterze oraz w rozmowie z tygodnikiem "US Weekly". Będzie to drugie dziecko celebrytki z wieloletnim partnerem, którym jest Scott Disick. Według doniesień amerykańskich mediów Kourtney jest w 9. tygodniu ciąży.



- Zwykle czeka się do dwunastego tygodnia ciąży. Ja wyznałam tę informację już teraz - zdradziła Kourtney.



Gratulujemy! W końcu kolejny członek rodziny to szansa na kolejną edycję reality-show o losach tej bogatej rodziny.

Reklama

habibi