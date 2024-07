Małżeństwo Kim Kardashian i Kanye Westa jest chyba jednym z najbardziej ekscentrycznych w Hollywood. Ciężko nawet określić, kto w ich związku jest większą diwą - kapryśna Kim czy Kanye z wybujałym ego, porównujący się do Chrystusa. Jedno jest pewne - na każdym kroku muszą udowadniać, że są prawdziwymi gwiazdami. Przypomnijmy: Kardashianka odmówiła zapłacenia rachunku w restauracji. Podała niewiarygodny powód

Dziś w nocy amerykańskie media donosiły z przejęciem, że Kanye trafił do szpitala. Raper skarżył się na uciążliwe bóle głowy, a niektóre serwisy informują nawet o ataku padaczki. Nie oznacza to jednak, że w obliczu zagrożenia zdrowia West zrezygnował ze swoich ekstrawagancji. Wręcz przeciwnie - muzyka skierowano na rezonans magnetyczny i na jego kategoryczne żądanie wszyscy również oczekujący na rezonans musieli opuścić poczekalnię. Do szpitala został zaś wprowadzony tylnym wejściem, zasłaniając twarz białym kocykiem.

Wypada tylko życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. Zarówno Kanye, jak i innym czekającym w feralnej kolejce.

