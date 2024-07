Kim Kardashian wniosła pozew o rozwód z Kanye Westem?! Amerykańska prasa donosi, że najpopularniejsza celebrytka na świecie chce rozwieść się z raperem, o którym ostatnio pisał cały świat. Dlaczego? Na jaw miały wyjść dziwne zachowania Kanye Westa świadczące o tym, że ma paranoje i depresję. Raper wylądował w szpitalu i podobno jego reakcje były bardzo ciężkie do opanowania - tak podaje "InTouch".

Teraz przed artystą kolejne ciężkie chwile. Jak podaje magazyn "InTouch", Kim Kardashian wniosła pozew o rozwód. Podobno w życiu pary nie układało się najlepiej, a ich związek wystawiony był na ogromną próbę. W ostatnim czasie musieli zmierzyć się z nieprzyjemną sytuacją, jaką było okradzenie Kim Kardashian, później problemy Kanye Westa. Celebrytka ma już ponoć tego dość!

Kim Kardashian i Kanye West rozwodzą się!

Warto przypomnieć, że para wychowuje wspólnie dwoje dzieci: 3-letnią North i rocznego Saint'a. Z testu w gazecie "InTouch" wynika, że Kim Kardashian chce walczyć o całkowitą opiekę nad dziećmi, na co raper z pewnością nie pozwoli. Podobno gwiazda nie chce, aby jej dzieci przebywały w otoczeniu osoby, która nie jest w stanie sama funkcjonować i jest pod stałą opieką psychologów.

Myślicie, że naprawdę dojdzie do rozwodu Kim Kardashian i Kanye Westa? My szczerze wątpimy w to, żeby Kim zostawiła mężczyznę, który załatwił jej okładkę Vogue'a ;).

Kim Kardashian wniosła pozew o rozwód?

Celebrytka będzie ubiegać się o całkowitą opiekę nad dziećmi?

