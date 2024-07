W czwartkowy wieczór w magicznym The Venue swoją premierę miały cztery nowe kanały telewizyjne CBSReality, CBSDrama, CBSAction i CBSEuropa. Oferują one szeroki wachlarz rozrywki i prawdziwych emocji. Od najsłynniejszych seriali, poprzez programy o pracy ratowników medycznych, znakomite europejskie kino aż do produkcji science-fiction.

Na imprezie organizatorzy przygotowali niesamowite atrakcje. Oprócz rozgrywanej na żywo relacji Alexis, Krystel i Blake (zobaczysz w poniższym filmie), można było zamówić drinka w... karetce, odwiedzić mini kino z kubkiem popcornu i porozmawiać z bohaterami StarTreka. Słowem działo się! Na imprezie pojawiło się również sporo gwiazd. Zobaczcie jak to wyglądało:

Jak gwiazdy prezentowały się na imprezie? Zobacz galerię: