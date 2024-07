Kamila Szczawińska wróciła niedawno do modelingu i show-biznesu. Polska modelka rozpoczęła karierę w wieku 17 lat i w bardzo krótkim czasie udało jej się zaistnieć za granicą. Przypłaciła to jednak chorobą i ostatecznie postanowiła wycofać się wówczas ze świata mody. Przypomnijmy: Polska topmodelka przez zagraniczną karierę nabawiła się poważnej choroby

Modelki robiące wielką karierę w wywiadach mówią zazwyczaj tylko o plusach tego zawodu i możliwościach jakie daje młodym dziewczynom. Rzadko jednak poruszają temat ewentualnych wad i jego ciemniejszych stron. Szczawińska w wywiadzie dla "Grazii" przyznaje, że w pewnym momencie rzuciła modeling, bo nie mogła wytrzymać morderczego wręcz tempa. To właśnie dlatego po siedmiu latach postanowiła rzucić pracę.



Byłam przeciążona, czułam, że dłużej nie dam rady i chyba nie ma w tym nic wstydliwego. Dobrze czasem przyznać się do słabości, bo takie chwile zdarzają się każdemu. Jeśli twoje ciało daje ci sygnał - dzwonią do ciebie ważni klienci, a ty płaczesz, bo nie chcesz tej pracy - to znaczy, że coś jest nie tak. Czułam, że albo stanie się ze mną coś niedobrego, albo muszę przestać być modelką. Siedem lat życia na walizkach, bez poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, ciągle sama, w samolotach, po 120 lotów rocznie - to w końcu mnie przerosło - tłumaczy Szczawińska.