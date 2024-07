Hanna Lis w sobotę, 13 maja, świętuje swoje 53. urodziny! Trzeba przyznać, że dla pięknej dziennikarki czas się po prostu zatrzymał i gwiazda nie przestaje zachwycać swoją urodą. Również jej córki, Julia i Ania, wyrosły na przepiękne kobiety, a co więcej, młodsza pociecha prezenterki podbija świat modelingu. Zobaczcie, jak wyglądają!

Jak wyglądają i co robią córki Hanny Lis?

Hanna Lis ze związku z Jackiem Kozińskim ma dwie córki - Julię i Anię. Dziennikarka w swoich mediach społecznościowych raczej rzadko pokazuje swoje pociechy, bo dziewczyny co dzień mieszkają w Amsterdamie. To tam uczą się i rozwijają swoje kariery. Jak przyznała w jednym z wywiadów Hanna Lis, obydwie świetnie sobie radzą za granicą, a przez to, że nie mieszkają w Polsce, nikt nie może im zarzucić, że osiągnęły coś dzięki wpływom znanej mamy.

- Gdyby były w Polsce to może mogłyby się gdzieś powołać na mamusię, czego nie znoszą (...) Tam one są zdane same na siebie i zdają ten egzamin dzień po dniu fantastycznie, co daje mi poczucie spokoju i komfortu - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z Plejadą, Hanna Lis.

Poniżej na zdjęciu Hanna Lis z córką Julią.

Pomimo iż córki Hanny Lis na co dzień są poza Polską, to jednak - jak przyznaje ich mama - wszystkie trzy panie mają ze sobą świetny kontakt. Co więcej, wyjazd dziewczyn jeszcze bardziej umocnił ich więź.

- One bardzo często przyjeżdżają do Polski, ja też do nich jeżdżę, poza tym jesteśmy codziennie na łączach, na szczęście dzisiaj mamy takie narzędzia komunikacji, że widujemy się czy słyszymy codziennie. Oczywiście, że tęsknota jest z obu stron, to normalne. Kiedy jeszcze były mniejsze, zastanawiałam się na temat tego syndromu pustego gniazda, gdy dzieci wyjeżdżają i ta matka zostaje sama. Nawet przez sekundę nie miałam tego syndromu, bo jesteśmy ze sobą na tyle blisko cały czas, że nie czułam, aby coś się zmieniło. Weszłyśmy na inny etap relacji (...) Jest ona bardziej przyjacielska, ale też o wiele bardziej partnerska - mówiła w wywiadzie z Plejadą, dziennikarka.

Młodsza córka Hanny Lis, Ania, aktualnie rozwija swoje skrzydła w modelingu. W swoich mediach społecznościowych 22-latka publikuje jednak zdjęcia sporadycznie i nie dzieli się zbytnio swoją prywatnością.

Obydwu dziewczynom gratulujemy sukcesów i trzymamy za nie kciuki! Poniżej na zdjęciach młodsza córka Hanny Lis, Anna.