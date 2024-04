Widzowie uwielbiali oglądać ją w teleturnieju "Wielka gra". A jaka Stanisława Ryster była prywatnie? Niestety, w miłości nie miała tyle szczęścia, co w życiu zawodowym... Dwukrotnie zamężna, doczekała się jednej córki. Co jeszcze wiadomo o losach zmarłej kilka dni temu prezenterki?

Stanisława Ryster zapisała się w pamięci setek Polek i Polaków, dzięki prowadzeniu teleturnieju "Wielka gra". Widzowie mogli oglądać ją na ekranie przez kilka dekad, jednak prezenterka mało co mówiła o swoim życiu prywatnym. Jak ono wyglądało?

Mało kto wie, że Ryster wychodziła za mąż aż dwukrotnie: pierwszy ślub, z Włodzimierzem Rysterem, wzięła niedługo po 20. urodzinach, a owocem ich miłości była córka - Marta. Niestety, relacja nie przetrwała próby czasu, a prezenterka - jak sama mówiła - chciała poświęcać się dla "dobra dziecka".

Nie miałam wątpliwości, czy robię słusznie. Przecież małżeństwo nie jest za karę. To, że miałam 20 lat i chciałam wyjść za mąż, to fajnie. Jeśli jednak związek okazał się nieudany, to dlaczego mieliśmy być razem? Nie uznaję takich poświęceń. Tkwi się w związku dla dobra dziecka, a dziecko doskonale wyczuwa nieudane małżeństwo i brak miłości. A życie ma się jedno i bisów nie ma

- mówiła dla ''Vivy!'' Stanisława Ryster.