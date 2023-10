Kilka miesięcy temu Madonna zaniepokoiła fanów swoim stanem zdrowia - artystka trafiła na oddział intensywnej terapii, gdzie przechodziła rekonwalescencję. Fani zastanawiali się, czy ich idolka powróci na scenę - na szczęście teraz stało się to faktem i Madonna znów intensywnie koncertuje. Podczas jednego z występów gwiazda zdobyła się na wyznanie, które wprawiło fanów w osłupienie!

Długo wyczekiwana, przełożona z powodów zdrowotnych trasa koncertowa Madonny wystartowała 14 października w Londynie. "Celebration Tour" została przełożona w związku ze staniem zdrowia artystki, jednak teraz fani z całego świata będą mogli podziwiać jej występy na koncertach. Fani, którym udało się zdobyć bilety, przyznają, że "Celebration Tour" to prawdziwe show, nie tylko za sprawą utworów i scenografii na koncertach Madonny!

Jak się okazuje, Madonna dodaje swoim występom nieco pikanterii, dzieląc się z publicznością historiami ze swojego życia. Podczas jednego z koncertów na "Celebration Tour" wokalistka opowiedziała o tym, jak umawiała się z mężczyznami po to, by ... wziąć prysznic!

Na tym Madonna nie zakończyła swojego scenicznego wyznania. Artystka opowiedziała o tym, jak udawało jej się przekonać mężczyzn do tego, by zaprosili ją na randkę do domu czy mieszkania.

Wygląda na to, że Madonna znów jest w świetnej formie i spełniła swoją obietnicę sprzed kilku miesięcy, kiedy zapewniała fanów, że powróci na scenę tak szybko, jak będzie to możliwe.

Teraz skupiam się na moim zdrowiu i na tym, by stać się silniejsza. Zapewniam Was, że wrócę do koncertowania tak szybko, jak to możliwe. Obecny plan zakłada zmianę harmonogramu północnoamerykańskiej części trasy i rozpoczęcie jej w październiku w Europie

- zapowiadała Madonna tuż po tym, jak trafiła do szpitala.