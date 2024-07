Finał Top Model zbliża się wielkimi krokami, a uczestnicy mają coraz trudniejsze zadania do wykonania. Ostatnio musieli zmierzyć się z pionowym wybiegiem i sesją w klimacie włoskich wakacji. Jednym z trzech wyzwań było wykonanie selfie w otoczeniu gadów, płazów i innych stworzeń wywołujących dreszcze. Przypomnijmy: Włoska sesja w Top Model

Zaskakujące zadania i nieoczekiwane rekwizyty były nie lada wyzwaniem dla uczestników. Pomimo, że jurorzy starają się pomagać modelom i modelkom to nie zawsze jednak sesja przynosi pożądany efekt. Dlatego z pomocą przychodzą goście specjalni, których produkcja zaprasza do programu. Ich zadaniem jest wspomagać, uczyć i dawać uwagi uczestnikom programu. W ostatnim odcinku w Top Model pojawiła się modelka i muza Cavallego Kamila Szczawińska, która radziła jak poruszać się na wybiegu.

Jak zawsze dużo kontrowersji wzbudził Mateusz Maga, który jest krytykowany w internecie ze względu na swoją androgyniczną urodę. Kamila Szczawińska miała okazję poznać modela. W rozmowie z AfterParty.pl wspomina spotkanie tak:

U nas jest tak, że ludzie nie lubią odmienności albo jak komuś za dobrze się powodzi to jest tak, że po prostu ludzie ich nie lubią i ja sobie myślę, że Mateusz jest specyficzną osobą. Poznałam go, on się bardzo stara, czasem nie słuchał, co się do niego mówiło. Na pewno, jeżeli chodzi o kanony modelingowe, bo ja tam byłam po to, żeby ocenić ich warunki i możliwości w pracy. Ma bardzo ciekawą twarz i jak widać te zdjęcia to rzeczywiście wpisuje się w kanon urody. On wie, że w tym mu jest najlepiej, że on chce tak, że on nie pokaże profilu, bo on wie, że ma zły profil i nie do końca jestem pewna czy on jest taki niepewny - powiedziała nam Kamila