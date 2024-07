Kamil Glik w piątek wrócił z reprezentacją Polski do kraju, a już w niedzielę prywatnym samolotem pojechał znowu do Francji. Na wakacje? Nie. Poleciał z rodziną, by przejść badania i podpisać nowy kontrakt. Z jakim klubem? Z AS Monaco. Obecnie Glik gra we włoskim Torino. I właśnie temu klubowi działacze z Monaco zapłacą za Kamila Glika 11 mln euro!

Tym samym 28-letni polski obrońca zostanie drugim najdroższym Polakiem w historii. Pierwszy jest Grzegorz Krychowiak - PSG kupiło go z Sevilli za 26 mln euro!

To chyba duże wydarzenie w życiu rodziny Glików. Kamil, jego żona Marta i ich mała córeczka z Włoch będą musieli się przenieść do Monako. Kamil był jednym z tych piłkarzy, którzy najmocniej przeżył to, że Polska odpadła z Euro 2016. Do tej pory prawie się nie uśmiechał. Ale nowy kontrakt na pewno osuszy mu łzy.

Kamil Glik po podpisaniu kontraktu z Monako.

Kamil Glik będzie teraz grał dla Monako przez 4 lata.

Kamil Glik jest cenionym obrońcą w drużynie.

Kamil Glik jest szczęśliwym mężem i tatą.