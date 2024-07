Kamil Durczok dostał program w Polsacie! Jesienią Polsat News włączy do swojej ramówki nowy program publicystyczny, w którym Kamil Durczok będzie rozmawiał z politykami. Jak nieoficjalnie ustalił portal wirtualnemedia.pl program będzie emitowany w czwartki o 20.00, a pierwsze odcinki zobaczymy już w październiku. Tomasz Matwiejczuk, rzecznik prasowy Telewizji Polsat, potwierdził tę informację:

Jego program będzie emitowany w paśmie wieczornym, powinien wystartować w październiku. Kamil Durczok jest profesjonalistą z dużym doświadczeniem dziennikarskim. Zdajemy sobie sprawę, że ostatnio dotyczyły go pewne kontrowersje, ale po rozmowach z nim i przeanalizowaniu całej sprawy doszliśmy do wniosku, że nie przeszkadza to, żeby prowadził program publicystyczny - powiedział w rozmowie z portalem.