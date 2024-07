1 z 8

Współpraca Mateusz Magi i Kajetan Góry jest coraz bardziej owocna. Model wyleciał ostatnio do Meksyku, gdzie wziął udział w sesji dla jednego z tamtejszych magazynów. Chociaż producenci zaproponowali mu własną ekipę, zabrał ze sobą swojego fryzjera, a prywatnie przyjaciela. Panowie wspólnie zrealizowali projekt, którego efekty poznamy już wkrótce.

W przerwie od pracy, Mateusz i Kajetan odpoczywali ciesząc swoje oczy rajskimi widokami. Słońce, plaża, drinki i palmy to obrazek, który przywołuje nam na myśl same pozytywne skojarzenia. Obaj przesyłają do Polski trochę lata. Model chwali się również swoim nowym wysportowanym ciałem. Jak spędzają wolny czas?