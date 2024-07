Agnieszka Kaczorowska swoją karierę w show-biznesie rozpoczęła dzięki roli w "Klanie", gdzie do tej pory wciela się w postać Bożenki. O młodej aktorce zrobiło się jednak głośno dzięki występom w programie "Taniec z Gwiazdami". Kaczorowska w roli trenera tańca sprawdza się świetnie, chociaż jej partnerzy z show z pewnością nie mają z nią lekko. Zobacz: Smutny Wieszczek na treningach z Kaczorowską. Agnieszka mu nie odpuszcza

Okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska wzięła również udział w nagraniu kontrowersyjnego programu Marty Szulawiak " Seks bez tajemnic". Gwiazda opowiedziała w pierwszym razie swojej serialowej bohaterki, Bożenki. Przy okazji zdradziła kilka tajemnic z życia prywatnego.

- Tak naprawdę obudziliśmy się po pierwszym razie, widać było w nas już tylko emocje po, a nie sam akt. To nie był trudny moment do odegrania ponieważ ja już wcześniej w swoim życiu prywatnym byłam po pierwszym razie. Znałam to uczucie szczęścia, że ten człowiek, którego kocham, jest blisko. Gdzieś to poczucie można było zabrać ze swojego życia- zdradziła Kaczorowska. Ja nie czekałam na swój pierwszy raz. Wiedziałam, że to się stanie w bardzo naturalnie. Najważniejsze było żeby ten pierwszy raz był z człowiekiem, którego kocham. Jeżeli chodzi o seks w moim przypadku, nie uprawiam go z przypadkowymi mężczyznami. - powiedziała w programie "Seks bez tajemnic" w telewizji TLC