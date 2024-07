Agnieszka Kaczorowska to nie tylko aktorka, ale również tancerka, która wystąpiła w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami", w której partnerował jej Rafał Maślak. Media od początku rozpisywały się o ich romansie, ale kiedy program zakończył się obiektem plotek i dywagacji stał się nowy partner Agnieszki, Rafał Samborski. Zobacz: Kaczorowska i jej 40-letni partner przerywają milczenie. Wydali oświadczenia

Kaczorowska i jej ukochany mieli dość nasilających się plotek na swój temat, dlatego w najnowszym wywiadzie dla Plejada.pl aktorka opowiedziała o początkach ich znajomości. Gwiazda szczerze wyznała, że zakochała się w 40-letnim montażyście na planie tanecznego show, ale parą zostali dopiero po zakończeniu "Tańca".

Tancerka opowiedziała także o tym, co najbardziej spodobało się jej partnerowi w niej:

Rafał mi mówił, że gdy pierwszy raz na siebie spojrzeliśmy, to w moich oczach zobaczył coś, co go zahipnotyzowało. Ja go oczywiście widywałam, ale nie było tak, że do niego jakoś specjalnie wzdychałam. Sądziłam, że to ciekawy człowiek i tyle. Najwięcej zmieniła rozmowa, bo u mnie już tak jest, że muszę z kimś pogadać, poznać go i jego sposób myślenia, to jest dla mnie najważniejsze, a nie sam wygląd.