Już dziś odbędzie się wielki finał 6. edycji "Tańca z Gwiazdami"! O zwycięstwo będą walczyć dwie pary- Olga Kalicka z Rafałem Maserakiem i Robert Wabich z Hanną Żudziewicz. Za kilka godzin dowiemy się, kto wygra Kryształową Kulę i kto okaże się najlepszym tancerzem show Polsatu. Zanim jednak usłyszymy werdykt jury i widzów zapytaliśmy Agnieszkę Kaczorowską, kto według niej ma szansę na zwycięstwo. Na kogo stawia finalistka i zwyciężczyni 3. edycji TzG?

Znając jak funkcjonuje ten program i jak ludzie go odbierają i co ludzie najbardziej lubią oglądać, wydaje mi się, że dużą szansę na wygraną ma Robert. On jest czarnym koniem tej edycji. Trochę jak Krzysiek Wieszczek, z którym tańczyłam. Też na początku nikt nie czuł, że to może być bardzo dobry zawodnik i że może dojść do finału, a tym bardziej wygrać - a udało się. I wydaje mi się, że Robert jest takim podobnym typem.