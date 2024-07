1 z 8

Agnieszka Kaczorowska, Rafał Jonkisz i Leszek Stanek pojawili się na otwarciu salonu Rafała Maślaka! Mister Polski dzielnie wykorzystuje swoją sławę i inwestuje zarobione do tej pory pieniądze. Gwiazdor postanowił sprawić też prezent swojej ukochanej, Kamili Nicpoń - to właśnie dla niej powstał salon stylizacji paznokci sygnowany imieniem i nazwiskiem mistera. We wtorek odbyło się huczne otwarcie, na którym nie zabrakło przyjaciół Rafała Maślaka ze świata show-biznesu.

Na evencie pojawiła się między innymi Agnieszka Kaczorowska, którą model poznał dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami", DJ Adamus czy Leszek Stanek, którego już na jesieni zobaczymy w programie "Azja Express".

