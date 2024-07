Od kilku tygodni w mediach podgrzewana jest atmosfera wokół premiery 23 części serii filmów o przygodach agenta MI:6, Jamesa Bonda, zatytułowanej "Skyfall". W roli głównej ponownie Daniel Craig, a premiera w Polsce już 26 października. Równie ważna, co film, jest oczywiście piosenka, która go promuje.

Dotychczas "bondowskie" przeboje nagrywali najpopularniejsi artyści swoich czasów, m.in. Madonna, Garbage, Alicia Keys, Duran Duran i A-Ha, oraz prawdziwe legendy: Louis Armstrong, Shirley Bassey, Tina Turner, Tom Jones czy Paul McCartney.

Do tego zaszczytnego grona dołącza dziś prawdopodobnie najmłodsza wykonawczyni piosenki do "Bonda", 25-letnia Adele. Na światowych scenach występuje dopiero cztery lata, a już ma na koncie dziesiątki milionów sprzedanych płyt. Nic dziwnego, że to właśnie jej producencji powierzyli wykonanie piosenki "Skyfall". Znakomita muzyka Davida Arnolda, dobry tekst i magiczny głos Adele, tworzą pełen niepokoju utwór najwyższej jakości. My jesteśmy oczarowani! Posłuchajcie:

