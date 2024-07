Zwyciężczyni II edycji "Top Model. Zostań modelką" oprócz kontraktu z nowojorską agencją Next wygrała także miejsce na okładce styczniowego numeru "Glamour". W kioskach właśnie ukazało się wydanie, z którego namiętnym spojrzeniem patrzy na nas Olga Kaczyńska. Upojne zdjęcia ilustrują opowieść o tym, jak ciężko zostać modelką w Polsce.



To dobry początek roku dla Kaczyńskiej, która już w styczniu wyjedzie do Nowego Jorku na kolejne sesje zdjęciowe. Przeglądając jej ponętną, egzotyczną sesję w "Glamour" możemy być pewni międzynarodowego sukcesu wschodzącej modelki. Powodzenia.

