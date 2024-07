Maison Martin Margiela dla H&M, to kolejna kolekcja marki, która wzbudza tyle emocji. Dotychczas sieciówka stawiała na projektantów powszechnie znanych i lubianych. Mogliśmy kupić rzeczy Stelli McCartney, Lanvin, czy Jimmiego Choo. Tym razem H&M postawił na mniej komercyjnego designera, który wejdzie do świadomości większości ludzi właśnie dzięki tej kolaboracji.

Reklama

Maison Martin Margiela, zwany jest mistrzem dekonstrukcji, co możemy zauważyć w jego propozycjach dla H&M. Mimo, że ubrania zaprojektowane przez niego odbiegają mocno od estetyki do której przyzwyczaiło nas H&M, to projekty MMM znajdą rzeszę swoich zwolenników. Wśród nich znajdziemy się również i my!

Reklama

Zobaczcie damskie propozycje Maisona Martina Margieli dla H&M: