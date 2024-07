Wieczorowa kolekcja SIMPLE CP zaprojektowana przez Lidię Kalitę jest niezwykle kobieca i seksowna. Nawiązuje do klasycznych sylwetek z lat 50-tych, ale uszyta jest z bardzo nowoczesnych, czasem nawet z technicznych tkanin. To kontrastowe zestawienie nowoczesności z klasyką jest bardzo bliskie autorce kolekcji.



W nowych projektach Lidia Kalita nawiązuje do stworzonej przez Christiana Diora sylwetki - talia osy, krągłe biodra i spódnice sięgające połowy łydki. Wieczorowe sukienki SIMPLE CP mają gorsetowe góry i rozkloszowane spódnice albo są bardzo wąskie z baskinką w talii. Koronki też nie są klasyczne – to jedynie złudzenie, tkaniny są nadrukowane lub wycinane w ich kształt.



Kolekcja jest już wprowadzana do salonów Simple a już od 27 października będzie ją można również dostać w e-sklepie. Tak prezentują się rzeczy z tej limitowanej kolekcji:

