Kilka dni temu w programie "Voice of Poland" pojawiła się Katarzyna Markiewicz. Kobieta trafiła do drużyny Justyny Steczkowskiej, która odwróciła się w ostatniej chwili. Dopiero po występie uczestniczka opowiedziała swoją dramatyczną historię - dwa lata temu dowiedziała się, że ma raka szyjki macicy z przerzutami do węzłów chłonnych. Wyczerpała wszelkie możliwe metody leczenia i kiedy okazało się, że żadna z nich nie przynosi rezultatów, postanowiła spełniać swoje marzenia, m.in. zaśpiewać publicznie i poddać swój talent ocenie specjalistów.

Odzew po emisji programu był ogromny w związku z czym TVP podjęła decyzję o nagraniu koncertu charytatywnego podczas którego gwiazdy będą apelować o pomoc dla fundacji wspieranej przez Kasię. W koncercie wzięli udział trenerzy programu oraz uczestnicy poprzednich edycji. Emisja już na początku kwietnia.