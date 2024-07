Justyna Steczkowska aktualnie ponownie przeżywa swoje 5 minut sławy. Udział w "The Voice" oraz trzecia ciąża sprawiły, że media ponownie interesują się życiem artystki. Wokalistka w czerwcowym "Twoim Stylu" udzieliła osobistego wywiadu, w którym wspomina swoje dzieciństwo.

Okazało się, że w czasach szkolnych rówieśnicy szydzili z Justyny. Przez jej czarny kolor włosów i zamiłowanie do muzyki nadali jej przezwisko nawiązujące do postaci z kultowej już dobranocki.

- Pamiętam moje powroty ze szkoły muzycznej ze skrzypcami w ręku. Kiedy szłam drogą na skrót, zdarzało się, że spotykałam łobuziaków. Rzucali we mnie kamieniami i przezywali "Tekla". To była taka brzydka pajęczyca grająca na skrzypcach w bajce "Pszczółka Maja", więc obelga była duża. Raz to zniosłam, drugi raz poleciały łzy, za trzecim razem poskarżyłam się mamie. Liczyłam, że coś zrobią. A ona powiedziała tylko" Nie chodź tamtędy, skoro wiesz, że spotkasz chłopaków. Znasz inną drogę" - wspomina wokalistka.