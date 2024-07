Justyna Steczkowska jest obecnie na wakacjach na Kubie. Artystka miała za sobą ciężki rok - nowa płyta, trasa koncertowa i udział w "The Voice of Poland". Teraz oddaje się wodnym szaleństwo, ucząc się m.in. nurkowania. Przypomnijmy: Steczkowska szaleje na wakacjach na Kubie. Uczy się czegoś, na co nie każdy miałby odwagę

W poprzednim roku Steczkowska udzieliła również kilku wywiadów telewizyjnych, w ramach promocji nowej płyty "Anima". Pojawiła się również w studiu Magla towarzyskiego. Nie wszystkie jednak fragmenty trafiły do odcinka emitowanego w telewizji. Na szczęście na Facebooku programu Karoliny Korwin Piotrowskiej można odnaleźć fragmenty niewyemitowane, które są równie ciekawe, a może nawet ciekawsze. Tak jak ten z Justyną-diwą.



Korwin: Masz swoje alter ego. Patrzy na mnie piękna kobieta, w super sukience, super butach, twarz z okładki kolorowych magazynów. Kiedyś nie miałaś na takie buty. Steczkowska: Tak, obrosłam w pióra diwy. Kiedyś nie miałam na takie buty. Kiedyś wielu rzeczy jeszcze nie miałam i nie mam, ale wciąż mam w sercu muzykę. To co jest moja największą fanaberią w moim życiu, to nie są stroje, mówię teraz o finansach, bo to ludzi ciekawi, to jest muzyka. W to inwestuję pieniądze. [...] Nie da się tego wyciągnąć ze sprzedaży płyt, trzeba zrobić reklamę płyty żeby ludzi usłyszeli, że ona jest, ale reklama generuje olbrzymie koszty. Zależało nam na tym, żeby ludzie posłuchali muzyki.

