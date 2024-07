Uwierzycie, że siostry Steczkowskie odbijały sobie chłopaków? Magda Steczkowska opowiedziała zabawną historię magazynowi Flesz. Okazuje się, że siostry miały kiedyś podobny gust, jeśli chodzi o chłopaków. Dziś Steczkowskie są szczęśliwymi żonami i matkami. Magda Steczkowska wspomina, że w szkole różnie bywało.

Siostry Steczkowskie zakochały się w tym samym chłopaku

Magda Steczkowska wydała właśnie płytę zatytułowaną "… nie na zawsze", która jest pamiętnikiem różnych historii miłosnych z jej życia (polecamy! naprawdę świetna płyta!). Piosenkarka często w wywiadach podkreśla, że miłość jest dla niej bardzo ważna. W najnowszym wydaniu magazynu "Flesz" artystka opowiada więc o swoich pierwszych miłościach. A trzeba przyznać, że Magda była bardzo kochliwa! Pierwszą miłość odnalazła już w… przedszkolu.

Pod koniec koniec podstawówki serce gwiazdy zabiło mocniej do kolegi z tej samej szkoły. Pojawił się tylko jeden problem, ponieważ jej siostra również zadurzyła się w nastolatku. I to po same uszy! Dla Magdy sytuacja nie okazała się pomyślna, bo chłopak wybrał jej siostrę.

– Zakochałam się w koledze za szkoły, ale... odbiła mi go Justyna. Okazało się, że ona też mu się podoba, więc odpuściłam. Nie mogłam przecież stać im na drodze i... natychmiast zakochałam się w jego przyjacielu! – uśmiecha się Magda.

Czy sercowy problem spowodował, że na chwile relacja Magdy i Justyny osłabiła się? Okazuje się, że Justyna zachowała się bardzo fair! Jak?

– Justyna przyszła do mnie i poważnym tonem oznajmiła, że ona też go kocha i zapytała, co z tym zrobimy. Udało się nam jednak rozwiązać tę sytuację. Wiesz, siostrzana miłość wzięła górę (śmiech)! – zdradza artystka.

Więcej o niezwykłych miłościach Magdy Steczkowskiej i jej nowej płycie przeczytasz w najnowszym wydaniu magazynu "Flesz"!