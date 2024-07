1 z 6

Justyna Steczkowska na spacerze z córką

Justyna Steczkowska przyłapana na spacerze z córeczką. Paparazzi sfotografowali divę na ulicach Warszawy. Prywatne zdjęcia Justyny Steczkowskiej i to jeszcze z dzieckiem to prawdziwa rzadkość! Obie damy wyglądały przepięknie! 3,5-letnia Helenka skradła nasze serca! W jasnym płaszczyku, koronkowej sukience i białych rajstopkach wyglądała uroczo. To najlepiej ubrane dziecko w Polsce?

