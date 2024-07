Justyna Steczkowska już wkrótce będzie świętować swoje 50. urodziny. Z tej okazji przygotowuje dla fanów, ale i dla siebie, wyjątkowe niespodzianki. W planach ma m.in. klubową trasę koncertową... z synem, Leonem Myszkowskim i jego przyjacielem. Znamy szczegóły!

Justyna Steczkowska oraz jej syn, Leon i jego przyjaciel, na początku maja wydali bardzo taneczny singiel "Now", który podbił serca słuchaczy. Fani dawno nie słyszeli Justyny w tak klubowych klimatach, a utwór zbiera pozytywne recenzje! Okazuje się, że być może nie była to jednorazowa współpraca diwy z synem. Steczkowska w rozmowie z Party.pl zdradza, że planuje wyruszyć w trasę koncertową z Leonem, podczas której zaprezentują kilka nowych utworów, ale i jej przeboje w tanecznych aranżacjach. Za tym pomysłem stoi jeszcze jeden aspekt - wokalistka w tym roku kończy 50 lat i z tej okazji chce pokazać innym kobietom, że na dobrą zabawę nigdy nie jest za późno:

Trzeba pamiętać, że zabawa jest równie ważna w życiu, jak praca, jak wszystko inne. Kiedy ja ruszę w trasę w wieku 50, a nawet 51 lat, z dobrą energią, to wierzę, że kobiety w moim wieku przypomną sobie, że co z tego, że mamy 50 lat? To jest nasz czas! - mówi nam Justyna.