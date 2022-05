Tym konfliktem od lat żył cały polski show-biznes. Doda i Justyna Steczkowska były wrogami numer jeden. Podczas programu "Gwiazdy tańczą na lodzie", gdzie obie występowały, doszło do eskalacji tego konfliktu. Justyna Steczkowska niejednokrotnie wspominała, że słowa, które kierowała do niej Doda podczas show, bardzo ją raniły. Ostatnio doszło jednak między nimi do pojednania. Jak to wyglądało? Justyna Steczkowska opowiedziała o tej wyjątkowej chwili w rozmowie z magazynem "Party". Justyna Steczkowska opowiada o konflikcie z Dodą Justyna Steczkowska w rozmowie z "Party" zdradziła, że konflikt z Dodą wiele ją kosztował. Była to pierwsza tak poważna sytuacja w jej życiu. Pierwszą osobą, która spowodowała poważne zachwianie mojej równowagi, była Dorota Rabczewska. Na przykładzie tego, co się stało między mną a nią, nauczyłam się, że nie można w sobie nosić gniewu, żalu, pretensji, że trzeba każdego dnia pozwolić sercu patrzeć na świat jego oczami i nie obarczać go tak ciężkimi emocjami. To była trudna, ale cenna lekcja. Cieszę się, że spotkałyśmy się podczas koncertu „Artyści przeciw nienawiści”, uścisnęłyśmy sobie dłonie i bez zbędnych emocji każda poszła robić swoje - zdradza Justyna Steczkowska. Justyna Steczkowska o koncercie "Artyści przeciw nienawiści" Po tragedii, do której doszło na początku 2019 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, Doda postanowiła zorganizować wyjątkowy koncert "Artyści przeciwko nienawiści". Piosenkarką wstrząsnęła bowiem historia zamordowanego na oczach milionów Polaków prezydenta Adamowicza. Tuż po tym, jak ogłosiła swój projekt, zaczęli zgłaszać się do niej znani artyści, którzy chcieli wziąć udział w koncercie. Co ciekawe, Doda przy...