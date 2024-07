4 z 7

Justyna Steczkowska z synem, Leonem Myszkowskim, w Opolu!

Największą gwiazdą tegorocznego Opola jest z pewnością Justyna Steczkowska, która na konferencji prasowej pojawiła się z synem, Leonem Myszkowskim. Leon wraz z przyjacielem tworzą grupę Mike and Laurent i niedawno nagrali z Justyną klubowy kawałek "Now", który swoją premierę telewizyjną miał na koncercie Polsatu. Ich występ wzbudził sporo kontrowersji, jak będzie tym razem? Justyna i Leon pojawią się pierwszego dnia festiwalu, ale to nie wszystko!