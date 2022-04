Justyna Steczkowska nie chce pracować ze swoim synem? Jak podaje "Fakt", Leon Myszkowski dostał propozycję występu w reklamie przypraw ze swoją słynną mamą. To on miał być największą gwiazdą tej reklamy! Wokalistka podobno zabroniła Leonowi przyjąć ofertę, a w zamian za to zaproponowała mu sesję w katalogu Avon . Jak jest naprawdę? Justyna Steczkowska nie chce pracować z synem? Okazuje się, że doniesienia tabloidu mają niewiele wspólnego z prawdą. Jak udało nam się dowiedzieć, Justyna wcale nie jest zła na swojego syna. Wybaczyła mu już historię z Edytą Górniak , dlatego też pojawiła się z Leonem w katalogu Avon: "Leon w reklamie przypraw? To jakaś bzdura. On ma tylko 15 lat, czy byłby wiarygodny dla potencjalnych klientów? Justyna doskonale wie, że na karierę jeszcze przyjdzie czas. Rodzinna sesja w AVON musi mu wystarczyć. Teraz najważniejsza jest nauka, a swoje pasje może rozwijać poza szkołą. Ma duże wsparcie rodziców", mówi nam osoba z otoczenia diwy I słusznie! Justyna Steczkowska nie jest zła na Leona. Tu - w sesji APART Justyna Steczkowska podczas odbierania medalu Gloria Artis