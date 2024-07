Justin Bieber to gwiazdka o wielkim sercu. Młody wokalista znalazł chwilę czasu w swym, jakże napiętym, grafiku i udzielił wsparcie PETA. Bieber wystąpił kilka dni temu w specjalnym filmie edukacyjnym i zgodził się na publikację wizerunku na plakatach nawołujących do adopcji zwierząt ze schronisk.

Reklama

To nie wszystko Bieber zwrócił również uwagę na zwierzęta w domach, które często mają do czynienia z przemocą w domu. Jak widać wokalista ma wielkie serce jak Joanna Kurpa, która również wiele robi dla zwierząt. Co dokładnie tego nikt nie wie. Ale przecież fani i tak kupią każdego newsa o swoich gwiazdach.

Reklama

Aż strach pomyśleć ile uniesionych ideą wypromowaną przez Biebera fanek pójdzie do schroniska po zwierzątko. Oby ten zachwyt przerodził się w każdym przypadku w długofalową odpowiedzialność za czworonogi. Bo przecież każdy potrzebuje domu i miłości.