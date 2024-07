Od kiedy JustinBieber zadebiutował w świecie show-biznesu minęło już kilka lat. Od tamtej pory muzyk dorastał na naszych oczach. Z dziecka stał się nastolatkiem, którego pokochały miliony fanów na całym świecie.

Muzyk tworzy muzykę raczej skierowaną raczej do młodych osób, które identyfikują się ze swoim gwiazdorem. Okazuje się jednak, że razem z wiekiem zmienia się głos i gust muzyczny Justina. Jak donoszą zagraniczne media, Bieber przygotowuje się do wydanie pierwszego „dorosłego” albumu.

- Ważne, abyśmy dokonali właściwego przejścia. Musi wyrosnąć z czasów dziecka, ale nie możemy jeszcze wrzucić go pomiędzy dorosłych artystów. Okres przejściowy to „Believe”- zdradził w rozmowie z Billboard producent Justina.

Wygląda więc na to, że starsi koledzy z branży muzycznej muszą mieć się na baczności. Justin Bieber z pewnością będzie dla nich poważną konkurencją.

