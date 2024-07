Julia Wróblewska zdradziła, jakie ma plany po maturze! Okazuje się, że aktorka chce wyjechać do Hiszpanii i bardzo ambitnie podchodzi do tematu swojej przyszłości.

Julia Wróblewska zdradziła nam, że ma już konkretny plan na to, jak chce poprowadzić swoje życie. Na razie wyznała, że w wakacje wyjedzie do Hiszpanii. A co dalej? Posłuchajcie!

Zobacz: Paparazzi przyłapali Julię Wróblewską przed maturą z papierosem! Co na to jej mama? "Nie mogę jej zabronić"

Julia Wróblewska planuje wyjechać do Hiszpanii

