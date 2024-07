Julia Wróblewska w DDTVN o zdjęciu z matury

Julia Wróblewska tłumaczy się ze swojego zdjęcia z matury. Młoda aktorka zaledwie kilka dni temu pokazała swoim fanom na Instagramie selfie prosto z sali, gdzie zdawała maturę z matematyki. Na zdjęciu widać ławki, a na nich arkusze i kalkulatory. Zdjęcie było sporym zaskoczeniem, ponieważ według przepisów maturzyści nie mogą wnosić swoich telefonów na egzamin. Tymczasem naruszenie regulaminu grozi unieważnieniem egzaminu, o czym przekonała się jedna z uczennic z Boguchwały na Podkarpaciu. Dziewczyna w trakcie pisania matury otrzymała wiadomość SMS, przez co szkoła musiała unieważnić jej pracę.

Julia Wróblewska w rozmowie z Dzień Dobry TVN zapewniła, że nie miała telefonu podczas egzaminu. Co powiedziała w śniadaniowym programie TVN?

Pojawiły się plotki z tym zdjęciem, które było zrobione godzinę przed egzaminem, pod okiem komisji i za zezwoleniem. Oddałam ten telefon komisji, nie miałam go na maturze. Więc nie rozumiem, kto wymyślił te plotki, one są wyssane z palca. Komisja się zgodziła i komisja to widziała - przyznała w wywiadzie.