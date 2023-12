Już jako dziecko Julia Wróblewska pojawiła się na dużym ekranie. Widzowie mogli oglądać ją w takich filmach jak "Listy do M." (trzy pierwsze części), "Tylko mnie kochaj", "Och, Karol 2" czy "Dom na końcu drogi". Dziecięca aktorka zagrała również w znanych serialach: "M jak miłość", "Magda M.", "Naznaczony" i "Determinator". Urodzona 19 października 1998 roku gwiazda dwa lata temu poinformowała o swoich problemach zdrowotnych. Julia Wróblewska podjęła leczenie w publicznym szpitalu psychiatrycznym, w którym spędziła blisko pół roku. Ostatnio udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o trudnych przeżyciach. Jak się dziś czuje?

Na początku roku Julia Wróblewska poruszyła temat problemów ze zdrowiem psychicznym. Młoda aktorka w listopadzie udzieliła obszernego wywiadu na łamach serwisu Plejada, w którym opowiedziała, jak zmieniło się jej życie po leczeniu w szpitalu psychiatrycznym. Wyjaśniła, że w do ośrodka trafiła niemal równo dwa lata temu, a personel podjął decyzję o maksymalnej długości pobytu. Gwiazda spędziła w nim pięć i pół miesiąca.

Był to szczególnie trudny okres, ponieważ gwiazda "Listów do M." wylądowała w szpitalu psychiatrycznym w czasie obowiązywania obostrzeń pandemicznych. Julia Wróblewska ujawniła, że przez pierwsze cztery miesiące nie mogła przyjmować odwiedzających. Nie mogła też liczyć na przepustkę.

Tak, był to czas obostrzeń. Z tego powodu przez pierwsze cztery miesiące nie miałam odwiedzin ani przepustek. Było to trudne, jednak dałam sobie z tym radę i komunikowałam się ze wszystkimi na bieżąco telefonicznie lub przez social media

W rozmowie z Grzegorzem Dobkiem celebrytka przyznała, że początkowo towarzyszył jej strach i niepewność. Dodała, że jednak była zadowolona z możliwości leczenia. Warto przypomnieć, że nie mnóstwo dzieci i dorosłych ma problem z dostępem do pomocy. Szpitale są przepełnione, do lekarzy i terapeutów na NFZ ustawiają się długie kolejki, a nie każdego stać na wizytę w prywatnym gabinecie.

Jednak Julia Wróblewska miała szczęście i trafiła do ośrodka, w którym czuła się dobrze. 25-latka poinformowała, że miała sporo swobody i nie doświadczyła złego traktowania w szpitalu psychiatrycznym.

Miałam okazję trafić do naprawdę dobrego miejsca i to publicznego. Jednak duża różnica jest taka, że ośrodek, w którym byłam, jest dobrowolny, terapię można przerwać w każdym momencie, a również doprowadzić do jej przerwania przez nieadekwatne zachowanie. Nie miałam tam żadnych obostrzeń, zakazów, prócz prostych zasad takich jak nietolerowanie autoagresji czy brak zgody na spożywanie napojów alkoholowych, substancji psychoaktywnych

