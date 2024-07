Julia Wieniawa w rozmowie z Party.pl zdradziła, jakie są jej zawodowe plany. Młoda aktorka, o której od kilku tygodni jest głośno ze względu na jej związek z Antkiem Królikowskim, już wkrótce przystąpi do matury. Wszystko wskazuje na to, że Julia Wieniawa musi pogodzić naukę ze swoją wielką pasją, jaką jest muzyka. Młoda gwiazda oprócz występów m.in. w serialu "Rodzinka.pl" ma na swoim koncie wydanie singla "Na zawsze" - teraz okazuje się, że już wkrótce usłyszymy jej kolejne piosenki. Czy to właśnie muzyka jest jej najbliższa? Julia Wieniawa zamierza porzucić aktorską karierę właśnie na rzecz muzyki? Posłuchajcie, co powiedziała nam partnerka Antka Królikowskiego na evencie marki Reebok "Zrób krok do bycia mistrzem" promującego nowy model butów Club C!

Julia Wieniawa nagra płytę?

East News