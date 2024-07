1 z 6

Julia Wieniawa pokazała zdjęcia w seksownym kostiumie kąpielowym. Dziewczyna Antka Królikowskiego pochwaliła się swoim fanom na Instagramie, że tegoroczną majówkę spędza we Włoszech. Młoda gwiazda nie zdradziła jednak, czy wybrała się tam sama czy ze swoim chłopakiem. Jak widać, Julia Wieniawa uciekła przed niezbyt przyjemną pogodą w Polsce i korzysta z pięknej pogody w słonecznej Italii. Czy to właśnie tam przygotowuje się do matury? Przypominamy, że aktorka już za kilka dni będzie zdawać egzamin dojrzałości. Nam w takich warunkach ciężko byłoby się skupić ;)

Zobaczcie, jak we Włoszech relaksuje się dziewczyna Antka Królikowskiego! Zdjęcia Julii Wieniawy znajdziecie w naszej galerii.

Zobacz także: ANNA LEWANDOWSKA I JULIA WIENIAWA W IDENTYCZNEJ SUKIENCE. JEJ CENA POZYTYWNIE ZASKAKUJE