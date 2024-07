Julia Wieniawa przez dwa lata związana była z aktorem Nikodemem Rozbickim. Niespodziewanie jesienią poinformowali o tym, że nie są już razem. Wszystkie wspólne zdjęcia poznikały z ich profili w mediach społecznościowych, co w świecie show biznesu pokazuje dobitnie, że to naprawdę koniec. Tymczasem na łamach "Twojego Imperium" pojawiły się doniesienia o tym, jakoby gwiazda "Rodzinki.pl" miała odbyć romantyczne spotkanie z piłkarzem Tymoteuszem Puchaczem. Nie byłoby może w tym nic aż tak bardzo zaskakującego, gdyby nie fakt, że zaledwie przed kilkoma dniami, na gali z okazji 30-lecia telewizji Polsat, aktorka pojawiła się ze swoim byłym partnerem i wyglądało tak, jakby do siebie wrócili. Nic dziwnego, że aktorka postanowiła dobitnie skomentować sensacje o jej randkach z gwiazdorem piłki nożnej.

Julia Wieniawa dementuje pogłoski o randkach z Tymoteuszem Puchaczem. "Szukanie sensacji na siłę"

W rozmowie z "Pudelkiem" Julia Wieniawa krótko i dobitnie skomentowała doniesienia tygodnika, zadając kłam plotkom:

- Szukanie sensacji na siłę - powiedziała.

Co ciekawe, już wcześniej Julię Wieniawę łączono z rzeczonym piłkarzem. Było to dwa lata temu, czyli w początkach jej związku z Nikodemem Rozbickim. Tymoteusz Puchacz gościł wtedy w programie "Hejt Park" i tam wypowiedział się na temat aktorki. Przyznał, że śledzi jej poczynania zawodowe i jest jej wielkim fanem.

- Jestem wielkim fanem, śledzę ją w mediach, muzycznie, aktorsko. Także z tego miejsca pozdrawiam Julię Wieniawę. Też chciałbym wiedzieć, co u niej słychać, może się kiedyś dowiem, żywię taką szczerą nadzieję - powiedział.

Biorąc pod uwagę to, że Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki nie byli wtedy jeszcze oficjalnie parą, słowa te rzeczywiście mogą brzmieć jak jasna deklaracja zainteresowania ze strony Tymoteusza Puchacza. Fani aktorki natychmiast zalali ją pytaniami o relację z piłkarzem. Ona jednak zareagowała irytacją, prosząc internautów, by dali spokój temu tematowi.

Trudno powiedzieć, czy do jakiegokolwiek spotkania gwiazdy "Rodzinki.pl" i piłkarza kiedykolwiek doszło, ale po jej najnowszej wypowiedzi można wnosić, że jest to bardzo mało prawdopodobne, a doniesienia o tym, że "utonęła w jego ramionach" graniczą z fikcją.

Co ciekawe, na Instagramie Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego do tej pory nie pojawiło się żadne zdjęcie, mogące oficjalnie potwierdzać fanom, że znów są razem. Gwiazda za to mocno skupiła się na planach zawodowych, chwaląc kolejnymi koncertami. Niedawno Julia Wieniawa zdradziła także, że chętnie wystąpiłaby na Eurowizji. Myślicie, że dałaby sobie radę?