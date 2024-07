Julia Wieniawa jest obecnie jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich gwiazd. Świetnie sprawdza się jako influencerka, aktorka, właścicielka kilku biznesów, a także wokalistka. W tej ostatniej profesji czuje się coraz lepiej: wydała płytę "Omamy" i gra koncerty, cieszące się dużym zainteresowaniem. Okazuje się, że apetyt Julii jest jeszcze większy. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" zdradziła, że mogłaby reprezentować Polskę na Eurowizji. Są jednak warunki, które musiałyby zostać spełnione.

Julia Wieniawa chce wystąpić na Eurowizji?

Pierwsza płyta aktorki, zatytułowana "Omamy", spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem fanów oraz krytyków. Szybko okazało się, że Julia Wieniawa jako piosenkarka przyciąga prawdziwe tłumy, a ona sama flirt z muzyką rozpoczęła już w 2015 roku. Od tamtej pory zaliczyła udane współprace z wieloma polskimi artystami i sama zaczęła koncertować.

Okazuje się też, że Julia Wieniawa nie wyklucza reprezentowania Polski na Konkursie Piosenki Eurowizji. Warunek? Musiałaby mieć naprawdę mocny repertuar. Opowiedziała o tym w rozmowie z Jastrząb Post. Podkreśliła, że "nigdy nie mówi nie".

- Jak kiedyś dostanę taką propozycję i będę miała dobry repertuar, bo to musi być jednak naprawdę imperialna piosenka, to czemu nie? Wyznaję taką zasadę w życiu, że nigdy nie mów nigdy, bo potem się wyjdzie na hipokrytę - przyznała piosenkarka.

East News/Paweł Wodzyński

Jak widać, apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo gwiazda od pewnego czasu nie ukrywa, że bierze pod uwagę karierę za granicą. Choć podkreśla, że w Polsce ma wciąż bardzo wiele do zrobienia, to jednak może przyjść taki czas, że zdecyduje się na wyjazd z kraju.

- To wszystko jest kwestia tego, żeby tam wyjechać i po prostu próbować. To może zająć naprawdę dużo czasu, czasami się zdarza, że szybciej to komuś wyjdzie, jednak trzeba postawić na tę kartę - mówiła w wywiadzie z Plotkiem.

EastNews/ Artur Zawadzki/REPORTER

Warto dodać, że aktorka jest również uzdolniona tanecznie. Przypomniała o tym na niedawnej imprezie z okazji 30-lecia telewizji Polsat. Julia Wieniawa wraz ze Stefano Terrazzino zachwycili tam przepięknym tańcem. Co ciekawe, na gali pojawiła się razem z Nikodemem Rozbickim i wyglądało to tak, jakby Julia Wieniawa i jej partner znów byli razem, bo choć nie pozowali wspólnie na ściance, to jednak na afterparty nie szczędzili sobie czułości.

Widzicie Julię Wieniawę w roli reprezentantki Polski na Eurowizji?

