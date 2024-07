Julia Wieniawa pierwszy raz tak szczerze opowiedziała o związku z Antkiem Królikowskim. Młoda gwiazda udzieliła wywiadu dla gala.pl w którym mówi m.in. o tym, że nie chce być postrzegana tylko jako dziewczyna znanego aktora. Nie zamierza jednak ukrywać swojego szczęścia. Zobaczcie!

Julia i Antek tworzą szczęśliwą parę od kilku miesięcy, choć starają się z tym nie afiszować. Wieniawa ma żal, że postrzega się ją czasami tylko w tym kontekście. Pracuje na swój sukces już od gimnazjum - gra w rodzince.pl, ale jest również piosenkarką:

W branży i ogólnie pracuję do wielu lat, robię sama swoje projekty, nie jest to fajne, że rzeczywiście piszą o mnie w kontekście dziewczyny Antka Królikowskiego, a nie po prostu jako Julki Wieniawy, która śpiewa, gra, ma swoje cele. Mam nadzieję że to się kiedyś zmieni, a nie jestem tylko i wyłącznie dziewczyną Antka, a prywatność to moja sprawa. Też nie zauważy się na moich social mediach zdjęć z Antkiem, co też nie jest niczym złym - jesteśmy razem, to zwykły związek, to nie jest nic, czego się można wstydzić lub ukrywać, ale nie epatuje tym, ludzie powinni spojrzeć na mnie z innej strony - mówi w gala.pl.