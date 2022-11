Dlaczego Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki się rozstali? Znamy powód!

Czy Julia Wieniawa nie jest już singielką? Od jej rozstania z Baronem minęło już trochę czasu, a przez te kilka miesięcy gwiazda była łączona z kilkoma kandydatami. Teraz można śmiało powiedzieć, że są na to twarde dowody! Ostatnio paparazzi przyłapali aktorkę bawiącą się na imprezie w towarzystwie... Nikodema Rozbickiego! Co więcej, gwiazda nie szczędziła czułości aktorowi, a nawet obdarowała go gorącym buziakiem. Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Julia Wieniawa na randce ze znanym aktorem. Zobaczcie, jak ją obejmuje! Czy Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki są parą? Julia Wieniawa to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych polskich aktorek! Nic więc dziwnego, że wielu mężczyzn nie może oderwać od niej wzroku. Od pewnego czasu gwiazda jest jednak singielką - w wywiadach przyznawała, że woli skupić się na karierze i na chwilę chce odpuścić poszukiwanie miłości. Ale plotki o rzekomych romansach Julii Wieniawy nie ustają. Zwłaszcza, kiedy paparazzi przyłapują aktorkę w tak romantycznej sytuacji! Na Instagramie "Fakt24" pojawiły się zdjęcia, na których możemy zobaczyć Julię Wieniawę w towarzystwie Nikodema Rozbickiego. Aktorzy znają się od lat i bardzo się przyjaźnią, jednak na fotografiach wykonanych przez paparazzi widać, że są ze sobą naprawdę bardzo blisko! Wygląda na to, że piękna gwiazda wybrała się ze swoim kolegą po fachu na wspólną imprezę. Widać, że humory dopisywały obydwojgu! Na fotografiach widzimy między innymi jak Julia i Nikodem przytulają się ze sobą, jednak to nie wszystko! Na jednym ze zdjęć Julia skrada Nikodemowi gorącego buziaka! Takie fotografie z pewnością podsycą plotki o nowym romansie aktorki! Oczywiście są to tylko przypuszczenia, a oficjalnego potwierdzenia na ten temat nie ma od żadnej ze stron. Być może Julia i Nikodem są w tak bliskich...