Julia Wieniawa i jej życie uczuciowe są od pewnego czasu polem domysłów fanów. Po tym, jak aktorka ogłosiła, że jej dwuletni związek z Nikodemem Rozbickim się zakończył, pojawiały się spekulacje o tym, czy jest w jej życiu ktoś nowy. W pewnym momencie była nawet łączona z piłkarzem Tymoteuszem Puchaczem, choć nie brakowało też doniesień, że ona i jej były partner wrócili do siebie. Wszystko po gali 30-lecia telewizji Polsat, gdzie na afterparty widziani byli razem w sytuacjach, które mogły na to wskazywać. Teraz źródło Party.pl przychodzi z informacją, która jeszcze bardziej zaskoczy fanów Julii Wieniawy. Czy ona i Kuba Karaś się spotykają? Zobaczcie, co przekazał nam informator!

Reklama

Julia Wieniawa i Kuba Karaś spotykają się? Reakcja Jessiki Mercedes... bezcenna

Ostatnio Julia Wieniawa przebywała na Bali i co pewien czas przesyła swoim fanom wykonane tam kadry. Dotąd wiadomo było, że aktorka wraz ze znajomymi udała się na egzotyczną wyspę, by tam wejść w Nowy Rok. Teraz pojawiły się informacje o tym, że Julka miała spędzać tam czas także w towarzystwie byłego chłopaka Jessiki Mercedes - Kuby Karasia.

- Julia Wieniawa i Kuba Karaś razem spędzają czas na wyspie Bali. Widziałam ich na skuterach. Zachowywali się jak para! Kuba czule ją obejmował. Potem spotkałam ich drugiego dnia Świąt w tutejszej knajpie. Razem spędzili też Sylwestra. Widać, że świetnie się dogadują - mówi w rozmowie z Party.pl turystka z Polski, spędzająca czas na Bali.

Instagram/@juliawieniawa

Zobacz także: Jaką aktorką jest Julia Wieniawa? Szczery komentarz znanej gwiazdy: "Ale się nam dziecko udało"

Co istotne, na żadnej z relacji Julia Wieniawa nie oznaczyła Kuby Karasia. Wszystko wskazuje na to, że na razie ta dwójka nie chce się ujawniać. Jednak była dziewczyna Kuby Karasia, Jessica Mercedes, już może o tym wszystkim wiedzieć, bo zaledwie kilka dni temu dodała na TikToku wymowny materiał z krótkim komentarzem:

- Ja z moją jedyną przyjaciółką, która mi nigdy nie odbija faceta.

TikTok/@jemerced

Zobacz także: Julia Wieniawa szczerze o ostatnich miesiącach: "To był naprawdę ciężki rok"

Zobacz także

Każdy, kto śledzi relację Julii Wieniawy i Jessiki Mercedes wie, że przez wiele lat były sobie bardzo bliskie i wspierały się zawodowo i prywatnie. Jakiś czas temu jednak mówiło się o konflikcie między nimi. Było to mniej więcej wtedy, kiedy Kuba Karaś i Jessica Mercedes poinformowali, że definitywnie się rozstali. Krótko po tym, było głośno o zgrzycie między blogerką a aktorką. Panie unikały się na eventach i nie obserwowały wspólnie w mediach społecznościowych. Potem sytuację tę w rozmowie z Party.pl komentowała Jessica Mecedes, stwierdzając, że konfliktu już nie ma.

Czy Julia Wieniawa zdecyduje się skomentować pogłoski na temat jej relacji z Kubą Karasiem? Warto dodać, że już na początku roku pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że gwiazda "Rodzinki.pl" i muzyk są na Bali razem. To za sprawą nagrania jednej ze znajomych, która także tam jest. Na jej krótkiej relacji widać było Julię Wieniawę, którą obejmował mężczyzna - i miał to być właśnie Kuba Karaś.

Reklama

Czekamy na nowe wieści w tej sprawie.

Instagram/@juliawieniawa/@inpops