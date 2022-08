Jessica Mercedes i Kuba Karaś rozstali się. Blogerka ujawniła powody

Jessica Mercedes pojechała do Nowego Jorku na pokaz nowej kolekcji Balmain dla H&M . Blogerka, która ostatnio zdradziła się, że zarabia 8 tysięcy za wpis na blogu , nie byłaby sobą, gdyby nie pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Zaczęło się od zdjęcia z lotniska, na którym widzimy Jessicę Mercedes z kilkoma walizkami. Później gwiazda pokazuje zdjęcia z pokazu z pięknymi kreacjami Balmain. "Ojejjjjjjj, nie wierzę w to, że obudziłam się w NYC!" - napisała Jessica Mercedes. Jessica przygotowała tak dużą relację zdjęciową ze swojego wyjazdu, że jej fani mogli poczuć jakby byli tam razem z nią. I chyba o to chodziło! ZOBACZ: Ile zarabia Jessica Mercedes? Jessica Mercedes w Nowym Jorku: NYC I'M COMING! 🇺🇸✈️🗽✌🏼️ obserwuj moją podróż na SNAPCHAT: JESSIMERCEDES 👻 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Jessica Mercedes Kirschner © (@jemerced) 19 Paź, 2015 o 8:25 PDT zaraz zaczynamy Q&A z @olivier_rousteing 😭❤️😍 @hm #balmainxhm #balmaination #hmbalmaination #jemercedxhm #pressconference #interview Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Jessica Mercedes Kirschner © (@jemerced) 20 Paź, 2015 o 10:45 PDT good night New York City! 🌃🇺🇸 #hmbalmaination @hm #balmainxhm SNAPCHAT: JESSIMERCEDES 👻 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Jessica Mercedes Kirschner © (@jemerced) 20 Paź, 2015 o 10:50 PDT podziwiam piękne kreacje @balmainparis x @hm 😭❤️😍👌🏼🗽 #NYC #now #hmbalmaination #balmainxhm SŁUCHAJCIE, WSZYSTKO DODAJĘ NA ŻYWO NA SNAPIE! 👻 >JESSIMERCEDES< Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Jessica Mercedes Kirschner © (@jemerced)...