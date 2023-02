"Tak, nie jesteśmy już razem, ale mamy dla siebie ocean dobroci i międzygalaktyczną więź. Pozdro z Londynu!”, napisali pod wspólnym zdjęciem Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki, czym wywołali lawinę komentarzy. Fani aktorów nie mogli w to uwierzyć i sugerowali, że to tylko halloweenowy żart. „To ściema”, „Ludzie, oni przecież są razem. To jest psikus”, pisali. Jednak wszystko świadczy o tym, że aktorów łączy teraz jedynie przyjaźń. – Rozstali się w zgodzie już kilka tygodni temu. Obyło się bez żadnych dramatów – zdradza „Party” znajomy pary. Zaskoczenie jest duże, bo nic nie wskazywało na to, że ich związek przechodzi kryzys. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki - kulisy rozstania Latem do sieci trafił teledysk Julii Wieniawy do piosenki „Milczysz”, w którym gwiazda namiętnie całuje się z Nikodemem. Wydawało się, że tych dwoje jest sobie przeznaczonych… Poznali się, gdy Wieniawa była nastolatką i stawiała pierwsze kroki w show-biznesie. Od zawsze czuliśmy do siebie miętę - mówiła o Rozbickim. Nie od razu zostali parą. Początkowo tylko się przyjaźnili, bo byli na innych etapach życia. Julia chodziła jeszcze do liceum, a starszy od niej o siedem lat Nikodem zdobywał pierwsze duże role w filmach i spotykał się z celebrytkami, Burzliwe związki m.in. z blogerką Maffashion i aktorką Katarzyną Sawczuk. Z kolei w życiu Julii przełomowy okazał się rok 2016, gdy związała się z Antonim Królikowskim. W mediach zrobiło się o niej głośno, zagrała w filmie Patryka Vegi „Kobiety mafii”, zaczęła zarabiać krocie na Instagramie. Jednak jej związek z Antonim był bardzo burzliwy, często dochodziło między nimi do kłótni, dlatego w 2018 roku się rozstali. Wieniawa twierdziła, że spotkali się w złym momencie, bo mają „inne oczekiwania od...