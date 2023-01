Julia Wieniawa zdecydowanie należy do grona najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia. Mimo napiętego grafiku, aktorka nie zapomina jednak o tym, aby wygospodarować czas również na drobne, kobiece przyjemności. Ostatnio paparazzi przyłapali gwiazdę, gdy ta spieszyła się do kosmetyczki. Zobaczcie nowe zdjęcia! Zobacz także: Doda zaczepiła Julię Wieniawę na festiwalu. Aktorka wyznaje: "Nie wiedziałam, o co chodzi" Julia Wieniawa przyłapana w drodze do kosmetyczki. Nowe zdjęcia paparazzi Julia Wieniawa ma dopiero 23 lata, a jej wspaniale rozwijającej się kariery naprawdę można pozazdrościć! Gwiazda spełnia się nie tylko jako aktorka, ale również jako piosenkarka. Ostatnio szerokim echem odbił się występ Julii Wieniawy na Earth Festivalu 2022 . Gwiazda ma oczywiście także pokaźne grono fanów, które stale dopinguje jej działania i z podziwem patrzy na kolejne, zrealizowane przez nią projekty. Julia Wieniawa to również ulubienica fotoreporterów. Paparazzi często "przyłapują" młodą gwiazda, gdy ta załatwia sprawy na mieście. Tym razem fotoreporterzy wypatrzyli Julię Wieniawę, która spieszyła się na wizytę w salonie kosmetycznym. Tego dnia Julia Wieniawa postawiła na wygodny look. Luźna sukienka i klasyczne sandały to zdecydowanie idealna stylizacja na upalny dzień. Aktorka wyglądała jednak na nieco zamyśloną i nawet na chwilę nie rozstawała się z telefonem. Zobacz także: Druga stylizacja Julii Wieniawy na na Earth Festivalu 2022. Przebiła prześwity Dody? Gwiazda na wizytę w salonie kosmetycznym przyjechała swoim nowiutkim Porshe. Julia Wieniawa w ubiegłym roku skończyła kurs na prawo jazdy i wygląda na to, że coraz pewniej czuje się w roli kierowcy. Zobaczcie zatem więcej zdjęć Julii Wieniawy z wypadu do kosmetyczki!...