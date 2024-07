W minioną sobotę jedną z atrakcji gali Eska Music Awards 2013 w Szczecinie był występ Juli. Wokalistka na scenie premierowo na żywo wykonała swój najnowszy singiel "Ślad". Występ i singiel wzbudziły wśród publiczności i internautów sporo emocji. Zobacz: Jula powraca z nowym singlem

Podczas imprezy dało się również zauważyć, że piosenkarka zmieniła image. Jula zrezygnowała z grzecznych stylizacji, na rzecz drapieżnego i bardziej wyrazistego wizerunku. Nam udało się podpytać gwiazdę, co skłoniło ją do takiej przemiany.

- Co druga osoba powtarza mi, że wyglądam inaczej. Może dlatego, że mam włosy spięte, a zawsze jestem w rozpuszczonych. No nic nowa płyta, jakiś krok na przód. Nie wiem. Ja idę za tym w czym mi jest wygodnie. Akurat to wpadło mi w oko i tak dzisiaj wyglądam - powiedziała Jula w rozmowie z AfterParty.pl